11月2日午前11時頃、京都府京丹後市で80代の男性がクマに襲われてケガをしました。京丹後市によりますと、2日午前11時頃、京丹後市弥栄町溝谷で、付近に住む80代の男性が柿の木の様子を見にいったところ、クマに襲われました。男性は、クマに右の頭部や太ももをを引っかかれるなどし、現在病院で治療を受けていますが、軽傷だということです。市内では今年、クマの目撃情報が相次いでいて、市はクマへの注意を呼びかけるほ