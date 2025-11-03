北海道・釧路警察署は2025年11月3日、釧路市で男性（46）が車や現金を奪われる強盗事件が発生したと発表しました。事件があったのは、釧路市興津3丁目にある興津小学校の敷地内です。警察によりますと、11月3日午前2時ごろ、被害者の男性（46）がマッチングアプリで知り合った女と車で小学校に移動したところ、男と別の女がやってきて、男が車に乗っていた男性に対して「財布を出せ」と工具を示して脅したということです。男性が男