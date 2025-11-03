ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が3日に自身のXを更新。間違いやすい電池の違いを明かした。「リチウムイオン電池とリチウム電池は違います」と指摘。モバイルバッテリーの写真とボタン電池の写真をアップした。続けて「万が一リチウムイオン電池が燃えたら、水を掛けることは有効ですしかしリチウム電池（例えばコイン電池）が燃えたら、水を掛けると化学反応を起こしてショートをし