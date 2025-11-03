政府は、秋の叙勲の受章者を発表しました。【映像】秋の叙勲受章者桐花大綬章には尾辻秀久前参議院議長らが選ばれました。受章にあたり尾辻さんは、いまの国政に望むことを問われ、「国会の本来の役割である議論を徹底して尽くして、必ず、良い方向に進めていただきたい」などとコメントしました。旭日大綬章には、経済学者で元総務大臣の竹中平蔵さんらが選ばれました。「私は研究者ですから、今後も引き続き政策の研究を自