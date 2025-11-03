ガザ地区の和平合意が揺らぐ中、イスラム組織ハマスが人質の遺体3体を新たに返還しました。【映像】瓦礫だらけのガザ地区の様子イスラエル軍は2日、国際赤十字を通じて、ハマスから死亡した人質の遺体3体が納められた棺を引き渡されたと明らかにしました。今後、身元の特定を進めるとしています。3体が人質のものと確認されれば、ガザ地区に残るのは8人となります。和平合意をめぐっては、双方が合意違反を主張するなど脆