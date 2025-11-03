鳥取県智頭町の道路で5歳の男の子が軽自動車にはねられ、死亡しました。【映像】事故現場の様子2日夕方、鳥取県智頭町の町道で「車と人の交通事故」と119番通報がありました。警察によりますと、66歳の男性が軽自動車を運転していたところ、道路の左側から出てきた5歳の長石佳大ちゃんをはねたということです。佳大ちゃんは頭を強く打つなど意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。現場は見通しの