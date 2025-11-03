ドジャースが球団史上初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げました。大興奮の試合から一夜明けた地元ロサンゼルスは、3日の優勝パレードに向けお祝いムード一色となっています。【映像】記念グッズを買い求めるファンたち3日の優勝パレードを前に、店は営業時間を延長して記念グッズを販売し、買い求めるファンの列が途切れることはありません。地元紙は、一面で喜ぶ山本選手の写真を掲載しました。「魔法のようだ」という