MBS武川智美アナウンサー（57）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。ラジオ専門誌から「おもしろ局アナ」に認定されたことを報告した。「三才ブックスから出版されている『ラジオ番組表2025秋編』から取材を受けました！『発掘！全国おもしろ局アナ番組』という特集。『おもしろ局アナ』で切らないでくださいね！『おもしろ局アナ番組』です！」と、選ばれた喜びを語った。三才ブックスのHPには「全国にはまだまだ知られてい