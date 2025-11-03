ソウル市内の観光スポットで2日夜、飲酒運転の車にはねられ日本人観光客の女性が死亡しました。事故があったのはソウルの繁華街、東大門駅近くの交差点で、2日午後10時ごろ横断歩道を渡ろうとしていた日本人の58歳の母親と38歳の娘が信号を無視して走ってきた乗用車にはねられました。母親は心肺停止の状態で病院に運ばれましたがその後死亡し、娘も骨折の重傷です。警察が車を運転していた30代の男を調べたところ、免許取り消しレ