吉本新喜劇の大黒笑けいけい（41）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。新喜劇メンバーから選抜された薄毛5人の集合写真をアップした。10月31日、なんばグランド花月（NGK）で行われた「吉本新喜劇まつり2025」に集結した5人の男。全員「はえ際」をカメラに見せつけるようにしてポーズを取った。辰己智之（43）、瀧見信行（44）、玉置洋行（41）、多和田上人（38）と大黒笑。「最高のメンバー」と寄せられたメッセージに「ベスト