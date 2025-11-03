日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜午後7時）の名物企画「DASH村」に出演していた炭焼き名人、三瓶金光（さんぺい・きんこう）さんが7月11日に死去していたことが、2日の番組内で発表された。94歳だった。番組では、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）らが「25年目の米作り」と題して福島DASH村で実ったコメを収穫に。米作りを手伝う福島の仲間たちが登場すると、見事な米の実りぶりを見