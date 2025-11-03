TBS篠原梨菜アナウンサー（29）を輩出したミス東大コンテストの今年のファイナリスト、丸山穂乃果さん（教育学部総合教育科学科心身発達科学専修教育心理学コース4年）が、3日までにXを更新。「来年の4月から、富山県のTBS系列チューリップテレビでアナウンサーとして勤めさせていただきます」とアナウンサーになることを報告した。千葉県出身の丸山さんだが「大好きな富山県にご縁をいただけたことに感謝しております。能登半島地