国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が１０日に開幕するブラジルの熱帯雨林アマゾンで、毎年９月頃の乾期終盤に火災が急増することが、読売新聞の衛星データ分析で判明した。現地では農地開発のための違法伐採が横行し、着火しやすい時期を狙って伐採木を燃やしている可能性がある。アマゾンは地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に吸収する「地球の肺」とも呼ばれ、ＣＯＰ３０では保護対策が協議される