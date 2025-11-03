ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」から、スナフキンをモチーフにした『クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入』（税込1,188円）が新登場。コク深いピスタチオの香りとミルキーなホワイトソイショコラをサクッと挟んだ、贅沢なサンドクッキーです。やさしい色合いのスナフキン缶は、おうち時間を彩るご褒美にも、ギフトにもぴったりな大