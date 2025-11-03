日本道路交通センターによりますと、きょう（3日）午前9時ごろ、岡山県笠岡市用之江の国道2号で、軽乗用車2台が絡む事故がありました。 消防によりますと、別の業務にあたっていた消防隊員が事故現場を発見し、その場で救急対応、また救急車の出動を要請。女性1人が救急搬送されていますが、意識はあるということです。 この事故の影響で、国道2号の下りは左折レーンと2車線のうち1車線を規制しています。