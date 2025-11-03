デビュー１か月の４人組アイドルグループ「Ｏｔｏｍｅｒｉａ」が２日、東京・駒沢公演で開催中の東京ラーメンフェスタで行われた“アイドルパレード”に出演、新曲「やっちゃえ！Ｏｔｏｍｅｒｉａ」など４曲をお披露目した。Ｏｎｅｐｈｏｎｙ（ワンフォニー）などの人気グループが集結した中、初々しく「ラーメンフェスタにようこそ！今日は楽しんでいってください」とＯｔｏｍｅｒｉａは元気に呼びかけ、たくさんの観衆を魅