新京成時代から続くサンクスフェスタの呼び物は車両展示。8800形（京成カラー）、3500形、8800形（新京成カラー）、8900形、N800形、80000形＝写真左から＝（筆者撮影）2025年４月１日、親会社の京成電鉄に吸収合併され、「京成松戸線」として再スタートを切った千葉県の準大手私鉄・新京成電鉄。駅のカラーリングは京成バージョンにモードチェンジされましたが、ジェントルピングが基調色の電車はまだまだ現役。それでも、京成レ