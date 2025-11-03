NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月9日（日）放送予定の第43話「裏切りの恋歌」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK苦難の続く蔦重に、”子供が出来た”という、予想もしていなかった嬉しい知らせ。おていさんは無事に子を産むことができるか？「べらぼう」に登場！蔦重の妻・てい（橋本愛）とは何者なのか？史実を紐解き、その生涯に迫