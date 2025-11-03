クマによる人身被害が相次いでいることを受け、岩手県は１０月３０日、盛岡市内で緊急連絡会議を開いた。県や各市町村の担当者ら約６０人が参加し、被害状況や課題、対策について共有した。県は捕獲の上限頭数を追加配分することや、クマ対策に向けた交付金の拡充を国に要望することなどを検討すると説明した。県によると、今年度のクマの出没件数は９月末現在で４５２４件となり、過去５年の同期比で最も多い。人身被害は今月