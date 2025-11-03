＜New Acoustic Camp 2025＞の感動が再び。9月13日および14日、群馬・水上高原リゾート200にて開催された＜ニューアコ＞こと＜New Acoustic Camp 2025＞より、OAU、ACIDMAN、ストレイテナーなどの貴重なライブ映像が、11月15日午前0時からLeminoプレミアムにて独占配信されることが決定した。配信されるのは、9月13日公演より、OAU、ACIDMAN、ストレイテナー。9月14日公演よりOAU、the band apart (naked)、SLOW SHANKだ。会場の熱