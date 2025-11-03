列車内での刺傷事件を受け英ハンティンドン駅で活動する警察官ら＝2日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英南東部を走行中の列車内で1日夜に複数の乗客が刃物で刺された事件で、警察は2日、殺人未遂容疑で逮捕した英国籍の容疑者2人のうち1人を釈放したと発表した。捜査の結果、事件に関与していなかったことが分かったという。残る32歳の男の取り調べを続け、動機の解明を進める。警察によると、被害者11人が病院で手当てを