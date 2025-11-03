歌手の畑中葉子（66）が10月30日に来社。25日に行われた、故郷・八丈島での復興支援ミニライブと八丈島の台風被害について語った。【写真】畑中葉子「名探偵コナン」の舞台・八丈島で“聖地巡礼”「ブームを一過性にしないため…」イベントに尽力――10月9日から台風23号、24号が八丈島を直撃。台風中継だけで、その後の災害については全国的にはあまり知られていない。「中心の気圧は940ヘクトパスカルととても大きなものでし