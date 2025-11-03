戦後初の４０歳幕内力士、名寄岩(なよろいわ)をご存じだろうか。終戦前後に大関を務め、陥落後も病と闘いながら土俵に上がり続けた。実直で不器用な生き方は多くのファンに愛され、「涙の敢闘賞」というタイトルで映画にもなった。その波乱の生涯を振り返ってみたい。折しも１１月９日に初日を迎える大相撲九州場所（福岡国際センター）では、角界の“アラフォーの星”幕内の玉鷲が場所中に４１歳の誕生日を迎える。「強情」な気