元AKB48で女優の前田敦子（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。韓国の人気俳優との2ショットを披露した。「韓国のお仕事と夏頃プライベートで行った時の写真だよ」と書き出すと、俳優、チョン・ヘインと自身の2ショットをアップ。「ヘインさん本当に素敵な方でした！！！韓国料理凄く好きだから本場のご飯が毎回美味しくて！またゆっくりいきたいな」とつづった。前田の投稿に、フォロワーからは「めっちゃきれ