晩婚化と高齢化に物価高や金利上昇が重なり、70歳前後で破産の危機に瀕する人が増え続けている。長く働いて稼ぎ続けるという解決策もあるが、実際にはシニア再就職市場は超狭き門。経済的不安に加えて病気や家族の問題まで抱える高齢者たちの現実を追った。◆避けられない理由で破産危機に瀕することも老後破産に繫がる収入減や病気、借金は避けられたかもしれないきっかけだ。一方で、努力しても避けられない理由で、高齢者