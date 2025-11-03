大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年7月24日記事は取材時の状況）＊＊＊「経営者が鳴物入りで連れてきた人物にロクな人間はいない」現場が見えておらず、的外れな人選をする経営者を揶揄する声を聞いたことはありませんか？IT企業に勤務する西浦拓也さん（仮名・38歳）が、上記の