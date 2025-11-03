コンフォートはドジャースを退団する可能性が高いと見られている(C)Getty Images米大リーグ選手会が現地時間11月2日、FAとなる137選手を発表。ワールドシリーズの激闘を制し、世界一連覇を達成したドジャースからは7選手が公示された。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、キケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー