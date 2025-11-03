サッカーＪ２のモンテディオ山形は南秀仁選手が２０２５シーズンをもって現役を引退すると発表しました。 南秀仁選手は１９９３年５月５日生まれの３２歳でＭＦとして活躍しています。 以下、モンテディオ山形ホームページ掲載の南選手のコメント。 ＜南秀仁選手コメント＞今シーズン限りでサッカー選手を引退することに決めました。 １７歳でデビューさせてもらってから約１５年