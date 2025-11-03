年末年始の予定は決まっているだろうか。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「経営トップの間でZoom-out travelと呼ばれる、デジタルデバイスから解放され、思考のための時間を意図的にとる旅がホットだ。常時ネットとの接続を強いられる一般人との格差が広がりつつある」という――。■つながりすぎる社会の弊害世界を揺るがした新型コロナ感染症は、日常を一変させた。折しも、IoTブームの真っ只中。あらゆるモノが