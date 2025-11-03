アフガニスタン北部で現地時間の3日未明、マグニチュード（M）6.3の地震があった/CNN（ＣＮＮ）米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン北部で現地時間の3日未明、マグニチュード（M）6.3の地震があった。この地震で大勢の死傷者が出ている恐れもある。USGSやアフガニスタン国家災害対策局によると、地震は北部バルフ州の州都マザリシャリフ付近で発生。震源の深さは28キロだった。マザリシャリフは同国北部で最も人口の多い