11月9日（日）京都競馬場で行われる、第15回みやこステークス（G3・3歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。今年の帝王賞で2着だったアウトレンジなど16頭がエントリー。東京ダービー馬ラムジェット、古豪デルマソトガケなど、チャンピオンズカップ、東京大賞典などへつながっていく重要な一戦。【平安S】アウトレンジが重賞2勝目…2着にロードクロンヌ16頭がエントリーアウトレンジ58.0エアロロノア57.0サイモンザ