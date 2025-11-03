11月9日（日）東京競馬場で行われる、第63回アルゼンチン共和国杯（G2・3歳上オープン・ハンデ・芝2500m）の登録馬は下記の通り。今年の目黒記念で2着。同舞台で初タイトルを狙うホーエリートなど19頭がエントリー。ここで賞金を加算した馬が、ジャパンカップ、有馬記念などの大舞台参戦も。【フラワーC】ミアネーロが混戦から抜け出す…2着はホーエリート19頭がエントリーギャラクシーナイトサスツルギシュトルーヴェショウナン