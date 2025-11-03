11月8日（土）東京競馬場で行われる、第61回京王杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1400m）の登録馬は下記の通り。暮れのG1へ向けて賞金を加算したい馬が集結。もみじステークス2着のダイヤモンドノットなど16頭がエントリー。【阪神2R】ダイヤモンドノット完勝で、川田将雅騎手はJRA通算2200勝16頭がエントリーコックオーヴァン55.0シャオママル56.0シュペルリング56.0シーミハットク56.0ダイヤモンドノット56.0ト