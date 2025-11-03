11月2日に行われたWIN5は80票的中で、713万2610円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた注目の天皇賞・秋（G1・芝2000m）は、ルメール騎乗のマスカレードボールが快勝。1番人気に応えて、ルメール騎手自身は3週連続G1制覇となった。【天皇賞・秋】神の手ルメール！マスカレードボールVに導き、自身は3週連続G1制覇80票的中1レース目東京9R国立特別エンペラーズソード単勝3番人気2レース目京都10R古都Sヴォランテ単勝6番人