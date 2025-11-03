今日3日(月・祝)は、日本海側で雨や雷雨の所が多く、局地的に降り方が強くなっています。午後も北陸を中心に大気の状態が不安定で、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。山沿いでは雪の降る所もあるため、路面状況の変化にご注意ください。北陸を中心に不安定落雷・竜巻などの激しい突風に注意今日3日(月・祝)は、日本海の低気圧や寒気の影響で、日本海側では広い範囲で雨が降っていて、北陸や山陰など雷雨