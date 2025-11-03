◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンターで愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。岐阜・大垣市出身で来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至にとってふるさとでのラストマッチ。札止めとなった大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太に挑戦した。