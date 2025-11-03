◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）１区（１３．１キロ）はＧＭＯインターネットグループ・今江隼人が、サンベルクス・市山翼との競技場内でのスパートを制してトップでタスキを渡した。２位以下はサンベルクス、スバル、Ｍ＆Ａベストパートナーズ、ＪＲ東日本、ロジスティードと続いた。今年のニューイヤー駅伝で２位に入ったホンダは、先