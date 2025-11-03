この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 キャベツを切ると亡きペットを思い出す理由に、涙の18万いいね ご紹介するのは真空(@nxzzz3)さんが投稿したある写真エピソードです。皆さんは、ペットとの悲しいお別れをしたことがありますか？100％以上の