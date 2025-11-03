＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞先週の「マスターズGCレディス」で予選落ちに終わったプロ3年目の仲村果乃は、オーバースイングすぎることが気になり、師匠の元を訪れた。ひと通りレッスンを受けたが不安を残したまま埼玉入り。「先生には『大丈夫』って言ってもらえました。先生の言葉が一番自信につながる」と背中を押す言葉を信じた。【写真】出た！シブコス