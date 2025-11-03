フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）は3日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を欠席した。羽鳥は前週の先月30日から「遅めの夏休み」で番組を休んでおり、この日も夏休みの一環。前週に代役MCを務めた草薙和輝アナウンサー（34）に続き、この日は板倉朋希アナウンサー（40）が登場。板倉アナは番組冒頭、「羽鳥さんはまだ、少し遅い夏休みということで、今日と明日は私、板倉がお伝えしてまい