（写真：筆者撮影）【写真を見る】午前3〜4時にはじまる「笹かま」づくり。ここだけで味わえる“出来立て”はふわっとした食感と魚の甘みが口いっぱいに広がる絶品。いまどきの工場見学は、ただの社会科見学ではない。ワクワク感やお得感を楽しめる人気スポットであり、企業のこだわりや技術力、現場ならではの工夫に触れられる貴重な場だ。この連載では、実際に工場を訪れ、見学者目線の驚きや楽しさはもちろん、製品や施設に込め