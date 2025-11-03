放射線治療は多くのがん治療で用いられている有効な治療法です。とはいえ、治療完結までに時間を要することからも費用を心配する患者さんは多くいます。 治療を行うときに慌てないために、前もって治療費について知るのは大切です。さらに、患者さんの負担を軽くする制度を知っておくことも助けになるでしょう。 そこでこの記事では、放射線治療の費用に関して役立つ情報を解説します。費用を過度に気にせず前向きに治療を行うた