スポーツメディア「Real Sports」の公式Xは2日（日本時間3日）、同社の配信アプリでの1日（同2日）のワールドシリーズ（WS）第7戦の視聴者数が、米プロフットボールNFLの王座決定戦、第59回スーパーボウルよりも視聴者数が多かったと発表した。「ワールドシリーズの第7戦は、第59回スーパーボウルよりも4万800人多いライブ視聴者を獲得しました」と報告。第59回スーパーボウルは2月9日に行われ、イーグルス（NFC代表）がチー