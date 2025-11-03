つよ（高岡早紀）がさらっと亡くなり、またしても心のよりどころを喪った歌麿（染谷将太）。蔦重（横浜流星）から無理難題をせがまれ続けた挙げ句、おていさん（橋本愛）に子供が出来たと聞かされ、ついに心が折れてしまいました。「今度の揃い絵を仕上げたら、蔦重とは終わりにします」西村屋の万次郎（中村莟玉）の離間が奏功し、今後こそ二人は訣別、蔦重は歌麿に捨てられてしまうのでしょうか。いっぽうお城ではロシア対策や朝