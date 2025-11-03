サウサンプトンがスティル監督を解任イングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンは11月3日、ウィル・スティル監督と契約を解除したと正式発表した。クラブは同時に、アシスタントを務めていたルベン・マルティネス氏、クレマン・ルメートル氏、カール・マルティン氏の3名の退団も併せて公表している。後任が決まるまでの暫定監督としては、現在21歳以下チームの監督を務めているトンダ・エッカート氏がチームを率いる。