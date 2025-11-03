Stellantisジャパンは10月30日、プジョーブランドから新モデル「208 GT Hybrid」を発売した。最新のパワートレインを搭載し、抜群の走行性能や優れた燃費などが特徴だ。【こちらも】アストンマーティンが「DB12 S」を発表従来モデルから性能を強化208はプジョーを代表するハッチバックモデル。現行モデルは「PEUGEOT i-Cockpit」という先進的なドライビング空間を採用しており、車との一体感を味わえる。なかでも208 GTは17