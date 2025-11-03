最近ダイソーで発見した『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』が優秀でした。シルバーチャーム×ブラックリボンの、ほどよく甘いデザインが好印象♡そして何より装着が簡単！フックタイプだからスマホシートの穴に引っ掛けるだけで、手間なく装着完了。ありがたすぎるスマホストラップなんです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）価格：￥220（税込）販売シ