卓球のチャンピオンズ・モンペリエの男子シングルス準決勝で韓国選手と対戦する松島輝空＝2日、モンペリエ（ゲッティ＝共同）卓球のチャンピオンズ・モンペリエは2日、フランスのモンペリエで行われ、男子シングルスで松島輝空（木下グループ）は準優勝だった。準決勝で韓国選手を4―1で下したが、決勝はトルルス・モレゴール（スウェーデン）に0―4で屈した。（共同）