ジャパネットブロードキャスティングが運営する無料BS放送局「BS10（ビーエステン）」で、高田明氏（※高＝はしごだか）の旅番組『高田明のいいモノさんぽ』が11月8日土曜の午後4時から放送される。2015年にスタートした同番組は、高田が日本各地を歩き、人や文化、ご当地グルメを通して「日本のいいモノ」を再発見する内容で、7年ぶりの復活となる。【動画】7年ぶりに復活した「いいモノさんぽ」で故郷への思いを語る高田明氏