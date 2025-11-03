セリアの店内を歩いていたとき、ふと視界に入った小さな猫。「なにこれ、かわいすぎる！」と心奪われ、気づけばカゴINしていました！水槽やコップのフチなどに引っ掛けられるタイプのミニフィギュアで、ぶら下がっているような姿が愛らしい…♡机の上や花瓶のフチにちょこんと掛けるだけで、ちょっとした癒しをくれます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ひっかけられるねこ価格：￥110（税込）サイズ（約）：1.3cm